ينطلق غدًا (الأحد) مؤتمر «ليب التقني 2025»، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة «تحالف»، المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة «إنفورما» العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري.

ويعد المؤتمر في نسخته الرابعة، أكبر تظاهرة تقنية عالمية تهدف لمناقشة مستقبل القطاع التقني، واستعراض أحدث أنظمة الابتكار، وتبادل الخبرات في هذا المجال، بمشاركة 18 دولة.

وسينطلق المؤتمر تحت شعار «نحو آفاق جديدة»، وتستمر فعالياته وجلساته حتى الأربعاء 12 فبراير الجاري، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

ويقدم المؤتمر هذا العام تجارب جديدة للزوار، بجانب الفعاليات الثقافية والترفيهية.

كما سيسهم مترو الرياض في استقبال ضيوف المؤتمر وتسهيل وصولهم، إضافة إلى تحديد مواقع ومسارات لحافلات النقل الترددي، من خلال 125 حافلة، ويمكن للزائر الحصول على خصم من خلال تطبيق «كريم» حيث اُستحدث 5 آلاف موقف جديد هذا العام، ليكون الإجمالي 22500 موقف في محيط الفعالية.‏ ويلتقي في هذا الحدث البارز، الذي يركز على تسخير التحول التقني والرقمي، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المبتكرين، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتعزيز الاستثمار التقني.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1000 متحدث وخبير تقني دولي، و1800 جهة عارضة، ونحو 680 شركة ناشئة، بجوائز أكثر من مليون دولار.

ويعد «ليب 2025» واحدًا من أكبر المحافل التقنية في العالم، وهو ما يعكس الدعم المستمر والدائم، الذي يوليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لهذا القطاع، سعيًا لتحقيق المكانة الريادية للمملكة، كأكبر سوق رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يعد منصة استثمارية رائدة، تتيح الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لاكتشاف آفاق جديدة وواعدة.