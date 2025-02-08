في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن البحري، تشارك القوات البحرية الملكية السعودية في التمرين البحري المختلط «أمان-25»، الذي يُنظم في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية، بمشاركة 60 دولة.

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة القرصنة والإرهاب، فضلًا عن تعزيز التنسيق الأمني بين القوات البحرية المشاركة، من خلال تأمين وحماية البحار الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءة القتالية، فضلًا عن تدريب المشاركين على تنفيذ المناورات وتقنيات الطرف الآخر.

وتشارك القوات البحرية الملكية السعودية في هذا التمرين بسفن جلالة الملك، بالإضافة إلى قوات من المشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة.