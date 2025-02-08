تستعد JAECOO J8، سيارة الدفع الرباعي الفاخرة من OMODA&JAECOO، للانطلاق رسميًا في السعودية، في خطوة تمثل بداية جديدة للعلامة في السوق السعودي، كما تعد محطة مهمة في استراتيجية OMODA&JAECOO لتعزيز وجودها في قطاع الطرق الوعرة في الشرق الأوسط. هذا الإطلاق سيمهد الطريق لتطوير علامة JAECOO، وسيقدم تجربة قيادة فريدة لعشاق المغامرات والطرق الوعرة في السعودية والعالم.

قدرات استثنائية لأداء قوي في الطرق الوعرة

تتميز JAECOO J8 بتكوين هندسي متطور يجعلها من أقوى المركبات في فئتها، حيث تمتلك نظام دفع رباعي متطور مع توزيع دقيق للطاقة، مما يمنحها أداءً متميزًا في الطرق الوعرة.

في اختبارات القيادة على الرمال الصحراوية، عند مواجهة الطرق الرملية الناعمة، يقوم النظام بتوزيع 70% من القوة إلى العجلات الخلفية، مما يساعد السيارة على اجتياز العوائق بسهولة.

مزيج فاخر من التقنية والراحة لتجربة قيادة استثنائية

لا تقتصر JAECOO J8 على كونها سيارة للطرق الوعرة، بل تقدم أيضًا تجربة قيادة فاخرة، حيث تمثل «مقصورة الدرجة الأولى في عالم الدفع الرباعي»، مما يجعلها رفيقًا مثاليًا للسائقين في رحلاتهم.

أبعاد السيارة الكبيرة تجعل المساحة الداخلية واسعة جدًا، حيث يبلغ طولها 4820 ملم، وعرضها 1930 ملم، وارتفاعها 1710 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2820 ملم، مما يوفر راحة لا مثيل لها للركاب.

تصميم فتحات تهوية ثلاثية في عمود B (الأفضل في فئتها) يعزز تدفق الهواء داخل السيارة، مما يحسن التهوية ويوفر بيئة أكثر راحة.

المقاعد مغطاة بجلد النابا الفاخر، بتصميم ناعم ومريح ولمسات زخرفية أنيقة من الكروم، مما يضفي إحساسًا بالفخامة والرقي.

المقعد الأمامي بوضعية انعدام الجاذبية (Zero-Gravity Seat) بزاوية 123° يقدم مستوى جديدًا من الراحة، حيث يمكن تعديله بلمسة زر واحدة ليمتد مسند الساق كهربائيًا وينحني ظهر المقعد إلى وضعية الاسترخاء المثالية، مما يخفف من الإجهاد البدني.

علامة JAECOO: إرث الكلاسيكية والريادة بالابتكار

في عام 2024، تم إطلاق JAECOO 7 رسميًا، مما شكّل دخول OMODA&JAECOO إلى السوق السعودي. وبفضل تصميمها الأنيق والديناميكي، ومواصفاتها العالية، وجودتها الموثوقة، حازت JAECOO 7 بسرعة على ثقة المستخدمين المحليين. ولم يقتصر نجاحها على فتح الباب أمام السوق في الشرق الأوسط، بل ساهم أيضًا في تعزيز سمعة العلامة التجارية، مما مهد الطريق لإطلاق منتجاتها في المستقبل.

في عام 2025، حققت JAECOO قفزة نوعية في تطورها، حيث تستعد لإطلاق JAECOO J8، سيارة الدفع الرباعي الفاخرة كبيرة الحجم، في السوق السعودي، حاملةً معها فلسفة جديدة في عالم الفخامة والطرق الوعرة. وبفضل أدائها القوي على الطرق الوعرة ومواصفاتها الفاخرة، ستوفر JAECOO J8 للمستخدمين تجربة قيادة استثنائية.

إن إطلاق JAECOO J8 في السعودية سيقدم مفهومًا جديدًا للفخامة في عالم الدفع الرباعي، كما سيساهم في تنويع سوق السيارات المحلي. وتمثل هذه الخطوة أهمية كبيرة لشركة OMODA&JAECOO، حيث يشكل دخول JAECOO J8 إلى السوق السعودي محطة رئيسية في استراتيجيتها العالمية، مما يساهم في تعزيز انتشارها الدولي وزيادة تأثيرها عالميًا.

في المستقبل، ستواصل OMODA&JAECOO التمسك بهوية العلامة التجارية ورؤيتها، وتكثيف جهودها في الابتكار والتطوير، مع تركيز خاص على السوق السعودي ليصبح أحد أهم الأسواق الداعمة لنمو العلامة عالميًا. كما ستواصل تقديم منتجات سيارات عالية الجودة للمستخدمين حول العالم، والمساهمة في تطوير قطاع السفر والمغامرات على الطرق الوعرة.