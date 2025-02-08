أظهرت نشرة إحصاءات التقديرات السكانية لعام 2024، تراجع معدل الخصوبة في السعودية إلى 2.7، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء. وكان معدل الخصوبة للسعوديين في عام 2011 يبلغ 3.8، واستمر في الانخفاض التدريجي خلال السنوات العشر الماضية. وبلغ معدل الخصوبة لإجمالي السكان 2.0 مولود لكل 1000 امرأة، بينما بلغ للسعوديين 2.7 مولود لكل 1000 امرأة، ولغير السعوديين 0.8 مولود لكل 1000 امرأة، كما بلغ متوسط العمر عند الميلاد للسكان السعوديين 78 سنة.

ووفقاً للتقديرات السكانية للهيئة العامة للإحصاء، يقدر إجمالي عدد السكان في المملكة بـ35.3 مليون نسمة في منتصف عام 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 4.7% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي عن فترة الأساس في مايو 2022 نسبة 4.6%، كما بلغ معدل النمو السنوي للسكان السعوديين 2.0%، وبمتوسط معدل نمو سنوي خلال الفترة نفسها بلغ 2.1%.

وتقدر الزيادة الإجمالية للسكان بنحو 1.6 مليون نسمة مقارنة بمنتصف عام 2023، حيث كان عدد السكان -آنذاك- يقدر بـ33.7 مليون نسمة. وبلغت نسبة السعوديين من هذه الزيادة 24.4%، فيما شكّل الذكور 70.8% من إجمالي الزيادة السكانية.