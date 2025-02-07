حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 39 جائزة، خلال مشاركتهم في معرض إبداع للعلوم والهندسة «إبداع» 2025، الذي أقيم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمشاركة 200 طالب وطالبة، يمثلون مختلف إدارات التعليم بالمملكة, وذلك برعاية مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة».

وحصد طلاب تعليم الرياض 18 جائزة كبرى و 21 جائزة خاصة، وحقق المركز الأول في مسار صحة الإنسان، وكذلك في مسار البيئة المستدامة، بالإضافة إلى فوز الطالب سلمان الشهري، بجائزة نجم الإبداع على المستوى الوطني.

وقدم المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف الزارع، التهنئة للطلاب والطالبات وأسرهم ومدارسهم، على الجهود التي بذلوها، حتى مثلوا المنطقة خير تمثيل، متمنياً للجميع التوفيق خلال تمثيلهم الوطني في المحافل الدولية.

وأكد الزارع أن رعاية الموهوبين والاهتمام بهم، من الركائز المهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى الدعم الكبير والتشجيع الذي يجده الموهوبون في المملكة، وبالأفكار والمشاريع الإبداعية التي يتمتع بها أبناؤنا وبناتنا.

وشهد المعرض، في نسخته الـ 15، الذي يمثل المرحلة الخامسة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2025»، تنافس 200 مشروع بحثي وابتكاري، قدمها الطلبة المتأهلون من مرحلة المعارض المركزية، في 22 مجالًا علميًا، حيث شاركت إدارة التعليم بمنطقة الرياض بـ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏44 طالباً وطالبة، بواقع 16 طالباً و28 طالبة.