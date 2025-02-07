التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في العاصمة التايلندية بانكوك رئيس مجلس الشيوخ بمملكة تايلند منغكول سوراساجا، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة تايلند.

ورحب رئيس مجلس الشيوخ في مستهل اللقاء برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات.

من جانبه هنأ رئيس مجلس الشورى منغكول سوراساجا بمناسبة رئاسته لمجلس الشيوخ بمملكة تايلند متمنيًا له التوفيق في أداء مهمات عمله.

ونوه خلال اللقاء بما تشهده المملكة من نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما حققته رؤية المملكة 2030 من نقلة نوعية في جميع القطاعات، محققة تنوعًا اقتصاديًا ونموًا مستدامًا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة كما تناول الجانبان أوجه التعاون البرلماني بين البلدين.

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس يزيد بن محمد التويجري، والدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير، والدكتور علي بن إبراهيم الغبان، والدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.

كما حضر اللقاء من الجانب التايلندي أعضاء مجلس الشيوخ أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية التايلندية السعودية شيب جيت نيوم رئيس اللجنة، وفريمساك بيايورا عضو لجنة الصداقة، وسريني انيلبون عضو لجنة الصداقة، وانفخنا نيلابايجيت عضو لجنة الصداقة، ونيراد يوباكدي رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وتواد سورابال رئيس لجنة الزراعة والتعاون الاجتماعي، وبيسودراتانا وونج رئيس لجنة السياحة والرياضة.