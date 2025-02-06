تعزيزًا لمكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رقمية رائدة، وتسليطًا للضوء على نجاحات التحول الرقمي، تشارك أكثر من (45) جهة حكومية في معرض «السعودية الرقمية»، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار «وطن مُبتكر» ضمن فعاليات مؤتمر ليب 2025، الذي يعقد في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في ملهم، خلال الفترة من 9 - 12 فبراير 2025.

وتأتي مشاركة «السعودية الرقمية» لاستعراض الجهات الحكومية منتجاتها وخدماتها الرقمية المعتمدة على نماذج مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة، التي يركز عليها مؤتمر ليب كونه يمثل منصة عالمية وحدثًا فريدًا لتقنيات المستقبل ومحترفي التقنية من جميع أنحاء العالم، إذ يتم تسريع التقدم، واعتماد التقنيات المتطورة، وتتجمع أعظم العقول في العالم من الشركات الرائدة في مجال التقنية والرواد الملهمين من الشركات العالمية الناشئة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على قصص النجاح في التحول الرقمي للجهات الحكومية، ودورها في رفع جودة الحياة وتعزيز التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتشمل فعاليات المعرض توقيع (27) اتفاقية ومذكرة تفاهم، وأكثر من (30) إعلانًا وإطلاقًا رقميًا، إلى جانب تنظيم ما يزيد على (20) جلسة حوارية وورشة عمل في مجالات التحول الرقمي، وغيرها العديد.

ويعد معرض «السعودية الرقمية» منصة متكاملة لتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية؛ بهدف تقديم خدمات رقمية متقدمة تتسم بالكفاءة والابتكار، ويعكس التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات لتقديم حلول استباقية ومبادرات مميزة؛ من خلال استقطاب نخبة الخبراء والمبتكرين في المجال الرقمي، مما يُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كقوة رقمية عالمية، وتعزيز تنافسيتها ضمن الاقتصاد الرقمي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تجعل التحول الرقمي ركيزة أساسية لمسيرة التطوير والتنمية.