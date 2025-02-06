بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد تبون، في وفاة دولة رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق سيد أحمد غزالي.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة دولة رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق سيد أحمد غزالي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد تبون، في وفاة دولة رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق سيد أحمد غزالي.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة دولة رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق سيد أحمد غزالي ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».