تطلق وزارة الحج والعمرة، يوم الأحد القادم حجز باقات الحج لموسم 1446هـ عبر منصة نسك حج للدول المشمولة ببرنامج الحج المباشر للباقات المخصصة ل 104 دولة، ويوم الخامس عشر من شهر شعبان الحالي للباقات العامة لكافة الدول التي يغطيها البرنامج.

وبينت الوزارة أن باقات حج المخصصة هي لدول محددة، توفر حزمة خدمات نوعية تشمل رحلات الطيران للمجموعات من قبل شركات تقديم الخدمة والباقات العامة مصممة لخدمة كافة الدول المشمولة بمنصة نسك حج توفر خدمات متنوعة ومناسبة لاحتياجات الحجاج، مع إمكانية اختيار رحلات الطيران المُناسبة عبر المنصة، مشيرةً إلى أنه يتعين التحقق من إدراج الدولة في البرنامج والمسارعة بالتسجيل وتحديث البيانات في المنصة مع إمكانية إضافة أفراد العائلة لأداء المناسك سوية، والتأكد من دقة البيانات والمستندات لضمان سرعة التحقق وإيداع قيمة الباقة في المحفظة الرقمية، واستعراض الباقات المتاحة واختيار الأنسب وإتمام عملية الدفع لتأكيد حجز الباقة عبر المنصة، لافتةً إلى أن منصة نسك حج هي المنصة الرسمية المعتمدة لتقديم باقات الحج للدول المشمولة في برنامج الحج المباشر.