اختتمت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم، فعاليات برنامج تطبيقات «صقر الأمن 7»؛ لتعزيز جاهزية الطلبة لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة من خلال تدريبات تحاكي الواقع، وصقل مهاراتهم الأمنية والتكتيكية، وتنمية قدراتهم في التخطيط والتنفيذ وإدارة الأزمات، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الأمن، وذلك بحضور مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج.

وتضمن البرنامج تطبيقات عملية لمهارات الطلبة المكتسبة في فحص الشخصية، والكشف عن السموم والمخدرات، والفحوص الكيميائية، وتحليل البصمة الوراثية (DNA)، والطب الشرعي، ومحاكاة لاستخدام الطائرات المسيرة (الدرونز) وتنفيذ فرضيات ميدانية متنوعة شملت تمارين اللياقة البدنية، وتخطي العوائق، والتدريب على استخدام الأسلحة والرماية، وتطبيق إستراتيجيات التمويه والتمركز الدفاعي داخل الخنادق، بجانب التطبيقات العملية التي تحاكي بيئات العمل الأمني.