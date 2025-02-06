بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة السويد كارل السادس عشر غوستاف، إثر حادثة إطلاق نار في مدرسة في السويد وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ حادثة إطلاق نار في مدرسة في السويد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب مملكة السويد الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة السويد كارل السادس عشر غوستاف، إثر حادثة إطلاق نار في مدرسة في السويد وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ حادثة إطلاق نار في مدرسة في السويد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لجلالتكم عن إدانتي لهذا العمل الإجرامي، لأقُدم أحر التعازي وصادق المواساة لجلالتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».