بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، في افتتاح المشروع الإسكاني بوادي السيل والقلالي في البحرين، بتمويل مقدم من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار، وذلك بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى البحرين فهد بن محمد بن منيخر.

ويهدف المشروع، الذي أسهم الصندوق في تمويله ضمن نشاطه الإنمائي في البحرين، إلى توفير الخدمات والوحدات الإسكانية الملائمة والاحتياجات التي تعزز النمو الاجتماعي والاقتصادي في البحرين، وتسهيل الخدمات الأساسية للمستفيدين، إسهامًا في تعزيز روافد مسيرة التنمية في البحرين، ويأتي ذلك انطلاقًا من التعاون الإنمائي الوثيق بين الجانبين.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه الإنمائي في مملكة البحرين منذ عام 1977، وفي ضوء تلك العلاقات التنموية الراسخة، قدم الصندوق التمويل لتنفيذ (6) مشروعات وبرامج إنمائية عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة أكثر من 166 مليون دولار، بالإضافة إلى منحتين من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق تضمنت 24 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تتجاوز 2.76 مليار دولار، وذلك في قطاعات تنموية مختلفة تسهم في تعزيز النمو والازدهار في البحرين.