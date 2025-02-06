دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، مركز عزم للتمكين النفسي والمجتمعي، التابع لبرنامج تشغيل المدن الطبية بالإدارة العامة للخدمات الطبية، وذلك بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

واستمع خلال التدشين لشرح قدمه المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، عن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز، والتي تشمل التقييم والمتابعة الدورية، وجلسات العلاج النفسي، وخدمات طب الأسرة، إضافةً إلى الدعم الاجتماعي، والتغذية العلاجية، والتأهيل النفسي، والعلاج الطبيعي والوظيفي الذي يشمل الرسم والموسيقى، وعلاج الأسنان، وخدمات الاستشارات الدوائية، وخدمات المختبر.

وشاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود عرضا مرئيا عن آلية عمل المركز، الذي تبنى أفضل الممارسات المهنية الصحية بالشراكة مع مستشفى ماكلين التابع لماس جنرال بريغهام وكلية هارفرد، والذي يعد الأفضل عالميا في مجال التأهيل والصحة النفسية، إلى جانب عرض لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية، ومنجزاتها لعام 2024، ومستهدفاتها ومشروعاتها لعام 2025.

يذكر أن المركز يأتي ضمن المشروعات التطويرية التي تقوم بها الخدمات الطبية لتعزيز جودة الحياة، وخدمات الصحة النفسية في مستشفياتها كافة.

حضر التدشين نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، ومدير عام مكتب تحقيق الرؤية سلطان بن سعيّد المطيري، وعدد من كبار المسؤولين.