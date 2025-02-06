كشفت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع إجمالي عدد السكان في المملكة العربية السعودية إلى 35.3 مليون نسمة، بمعدل 4.7% بنهاية النصف الأول من 2024، مقارنة بعام 2023.

وحسب النشرة التي أصدرتها «الإحصاء» أخيراً، بلغ عدد السكان السعوديين ما يزيد على 19.6 مليون نسمة لعام 2024، فيما بلغ عدد السكان غير السعوديين نحو 15.7 مليون نسمة.

ووفقا للتقديرات السكانية للهيئة، فإن الزيادة الإجمالية للسكان تقدر بنحو 1.6 مليون نسمة، مقارنة بمنتصف عام 2023، والتي قدرت بنحو 33.7 مليون نسمة.

وشكل السكان السعوديون من هذه الزيادة ما نسبته 24.4%، فيما بلغت نسبة إجمالي السكان الذكور نحو 70.8%.

وشهد عدد السعوديين زيادة بنحو 389.3 ألف نسمة مقارنة بعام 2023، بينما بلغت الزيادة في عدد غير السعوديين نحو 1.21 مليون نسمة.