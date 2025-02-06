أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران وسط خطة أمنية وميدانية، تهريب (29,970) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، حيث قبضت على مهرب مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وقُبض على مستقبليها وهما مواطنان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود في الحرب على المخدرات.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.