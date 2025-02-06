دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم فعاليات منتدى العاملين مع الشباب في دورته الرابعة، تحت شعار «منظومة الشباب: العمل المشترك نحو المستقبل»، كما شهد الحفل تكريم الفائزين بجائزة العاملين مع الشباب، وسط حضور واسع من المسؤولين والقادة والخبراء في مجال تمكين الشباب.

وأكّد أهمية تبنّي نهج تكاملي وشمولي في العمل مع الشباب، انطلاقًا من مبدأ التنمية الشبابية الإيجابية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا التوجه يتطلب تعاونًا وتنسيقًا فعّالًا بين جميع الجهات التي تشكّل منظومة الشباب، التي تضم المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الربحية، والمبادرات المجتمعية، والقطاع الخاص.

وأوضح أن هذه الشراكة تُعدّ ركيزة أساسية في دعم الشباب وتعزيز دورهم في التنمية الوطنية، مشددًا على أن العمل المشترك بين جميع الأطراف يمكن أن يسهم في صياغة مستقبل واعد لشباب المملكة.

وفي سياق حديثه عن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الشباب، أشار الراجحي إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، وكان من أبرز تلك الجهود إطلاق إستراتيجية التنمية الشبابية تحت شعار «شبابنا ثروة»، التي تسعى إلى تلبية تطلعات الشباب السعودي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز إسهاماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبان أن هذه الإستراتيجية أثمرت عن زيادة عدد الساعات التطوعية للجمعيات الشبابية، وسجلت 694 ألف ساعة تطوعية خلال عام 2024، مقارنة بـ 594 ألف ساعة في 2023، كما شهدت الفترة الماضية تأسيس أول صندوق فرعي لدعم الجمعيات الشبابية، بالشراكة مع صندوق دعم الجمعيات، بهدف تعزيز استدامة العمل الشبابي، وتمكين المنظمات العاملة في هذا المجال، ولم يكن دعم القطاع الخاص بعيدًا عن هذه الجهود، وشهد المنتدى استعراض دور القطاع الخاص في دعم المشاريع الشبابية، وبلغ إجمالي المشاريع الممولة في عام 2024 نحو 20 مشروعًا، بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال، مقارنة بـ 2.46 مليون ريال في عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في حجم الدعم الموجه للشباب.

وأفاد بأن الوزارة بصدد إطلاق شهادة احترافية للعمل الشبابي، بالشراكة مع صندوق دعم الجمعيات، بهدف تعزيز الاحترافية في هذا المجال ورفع كفاءة العاملين مع الشباب.

وشهد المنتدى تدشين منصة الشباب وإستراتيجية المنتدى، إضافة إلى مجموعة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهات الفاعلة في قطاع الشباب، كما تم تقديم عرض مرئي يوضح معالم الإستراتيجية الجديدة والدور المستقبلي للمنتدى في دعم وتمكين الشباب.

وتخلل المنتدى عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل، التي ناقشت أبرز التحديات التي تواجه العاملين مع الشباب، واستعرضت أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في هذا المجال، كما أقيم على هامش المنتدى معرض مصاحب، شاركت فيه أكثر من 40 جمعية متخصصة في تمكين الشباب، استعرضت إنجازاتها ومبادراتها في دعم الشباب وتنمية مهاراتهم.

وفي ختام حفل تدشين منتدى العاملين مع الشباب كرم الوزير الراجحي الفائزين بجائزة العاملين، معربًا عن تقديره لجميع الجهات والأفراد الذين قدموا إسهامات بارزة في دعم الشباب وتنميتهم، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود المشتركة لتعزيز العمل الشبابي، وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحدث الذي أصبح منصة وطنية تجمع مختلف الأطراف المعنية بقضايا الشباب.