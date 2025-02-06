أعلن مصرف الراجحي، الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة في المملكة العربية السعودية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة رتل التقنية، المالكة لمنصة محايد. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول مبتكرة لتوثيق وحوكمة التمويل التجاري ضمن نظام رقمي متكامل.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة محايد تم إطلاقها برعاية برنامج شراكة، التابع لشركة ثقة. وتعد المنصة واحدة من الحلول المبتكرة التي توفر أدوات حوكمة تشغيلية متقدمة تعمل كأدلة قاطعة لتسوية النزاعات التجارية أو المالية المحتملة بين البائعين والمشترين.

تساهم منصة محايد في ضمان حماية حقوق الدفع للبائعين وحقوق التسليم للمشترين، وتعزز من كفاءة التعاملات التجارية على المنصة. كما تساعد المنصة على تعزيز مصداقية النظام التجاري في السوق السعودي ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يقدم مصرف الراجحي للشركات الصغيرة والمتوسطة حلاً مبتكراً مدعوماً بتقنية البلوكشين، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة العمليات التجارية. يمكن هذا الحل الشركات من تقليل المخاطر المرتبطة بالعمليات التجارية والوصول إلى تمويل للمشتريات والفواتير الآجلة السداد.

وسيقوم مصرف الراجحي بتقديم حلول تمويلية تنافسية مستندة إلى الشفافية الفائقة التي توفرها المنصة، مما يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مزايا ملموسة تشمل تقليل التكاليف التشغيلية، تحسين إدارة التدفقات النقدية، وتعزيز استراتيجيات إدارة المخاطر.

وسيحظى عملاء مصرف الراجحي ومنصة محايد بمجموعة متميزة من ميزات الحماية المتقدمة ضد الاحتيال التجاري، تتضمن تتبع التسليم الرقمي للبضائع، والتحقق الموثوق عبر الصور والفيديوهات المعززة بتقنية تحديد المواقع GPS. لا تقتصر فوائد هذا الحل المتكامل على رقمنة العمليات التجارية وتحسين الكفاءة فحسب، بل تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تعزيز تدفقها النقدي بشكل مستدام، تأمين معاملاتها التجارية بكل موثوقية، وبناء علاقات قوية قائمة على الثقة مع شركائها التجاريين.

وبهذه المناسبة قال مدير عام مصرفية الشركات في مصرف الراجحي الأستاذ حسام البصراوي «نسعى دائما لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ابتكار حلول تساعد على توثيق وحوكمة التمويل التجاري ضمن نظام رقمي متكامل».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رتل التقنية الأستاذ هاشم الحسيني «يشكل التمويل التجاري للمشتريات والفواتير الآجلة السداد ركيزة أساسية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعزز التدفقات النقدية والكفاءة التشغيلية، مما يدعم استدامتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني. نحن فخورون بشراكتنا مع مصرف الراجحي لتقديم حلول رقمية مبتكرة، وملتزمون بدعم رؤية المملكة 2030 وتعزيز التحول الرقمي مما يمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية».