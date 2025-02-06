- ودع الأمير الشاب سعود بن خالد الفيصل المدينة المنورة وأهلها وترك كثير من الذكريات الجميلة والأثر الطيب الذي ليس غريبا على أبناء الفيصل.

- ودع أهلها بكثير من الأعمال التي قدمها خلال "8" سنوات حافلة بالعطاءات والنجاح، والحديث عن الأمير سعود بن خالد الفيصل يطول ويطول و الذي هو امتداد لأبناء الفيصل الذين قضوا حياتهم في خدمة هذا الوطن المبارك وسجلوا على مدار التاريخ عطاءات سطروها بأحرف من ذهب بعملهم وأثرهم الطيب وكسبوا محبة الجميع بخلقهم وأدبهم.



ـ الأمير خالد الفيصل سطر كثيراً من الأعمال الخالدة ورسم اجمل الشعر للوطن، والأمير سعود بن خالد الفيصل هو امتداد لنهج والده الأمير خالد الفيصل وامتداد لنهج جده الملك فيصل بن عبدالعزيز ال سعود رحمة الله عليه.

- ⁠الأمير سعود بن خالد الفيصل خلال الفترة التي امتدت لـ "8" سنوات نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة عنوانها العطاء والعمل ونهجه كان حسن الخلق والأدب.

- كلمات الوفاء والمحبة والتقدير كانت هي عنوان محبة أهل المدينة المنورة في وداعه، كان خلال فترة عمله مشهود له بحسن الأدب والخلق انتهجه من والده الأمير خالد الفيصل والذي نستذكر عمله ومواقفه التي ما زالت في الأذهان ونستذكره في كل مواقفه وترك خلفه إرثا من المحبة والتقدير خلال عملها أميرا لمنطقة عسير والتي أنشد بها اجمل القصائد في حبه لعسير وأهلها، ومن ثم نال شرف خدمة منطقة مكة المكرمة اطهر بقاع الأرض وسخر لها كل وقته لخدمتها.

- ودّع أهالي المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل بأجمل عبارات الوفاء والشكر والعرفان على كل ما قدمه لخدمة أهّلها وزوراها.