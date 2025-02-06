نفذ حُكم القتل في مواطِنَين أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما. وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أن كلا من فهد سعود حمد الشمري، وسامي خلف عقيل المطيري، أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإفشاء معلومات سرية والتخابر مع عناصر إرهابية للقيام بعمليات إرهابية للإخلال بأمن المجتمع واستقراره.وبإحالتهما إلى النيابة العامة، تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا.وأضاف البيان، أنه تم تنفيذ حكم القتل بمنطقة الرياض.