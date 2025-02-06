اشتملت تعديلات ضوابط إنشاء محطات تعبئة الغاز، التي تقام مستقبلاً ومحطات تعبئة الغاز القائمة حالياً على تعديلات عدة، منها أن يكون الموقع كافياً لإنشاء المحطة، وأن يكون تحديد النطاقات - المسافات الآمنة - حول محطة تعبئة الغاز ومعايير استخدام الأراضي وتطويرها حسب نتائج دراسة تقييم المخاطر الكمية لموقع محطة تعبئة الغاز، وتتولى وزارة البلديات أو الجهة المسؤولة عن الأراضي في المناطق الخاصة كلاً بحسب اختصاصه باتخاذ الترتيبات الكافية لضمان أن يكون استخدام الأراضي وتطويرها حول محطة تعبئة الغاز وفقاً لنتائج دراسة تقييم المخاطر ووضع قيود على استخدامات الأراضي الواقعة في نطاقات استخدام الأراضي المحددة بدراسة المخاطر.ومن التعديلات أيضاً، قيام وزارة البلديات أو الجهة المسؤولة عن الأراضي في المناطق الخاصة باتخاذ الترتيبات الكافية لضمان أن يكون استخدام الأراضي المحيطة بمحطة تعبئة الغاز (القائمة) وتطويرها وفقاً لنتائج دراسة تقييم المخاطر الكمية (النطاقات - المسافات الآمنة - حول محطة تعبئة الغاز ومعايير استخدام الأراضي وتطويرها من مكتب الاستشاري «ريستيك» الألماني)، ووضع قيود على استخدامات الأراضي الواقعة في نطاقات استخدام الأراضي المحددة بدراسة المخاطر الكمية لمحطة تعبئة الغاز، على أن يكون اعتماد أي تحديث على دراسة تقييم المخاطر الكمية من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.