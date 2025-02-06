ثَمَّنت رابطة العالم الإسلامي عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من حتمية قيام دولة فلسطين وعاصمتها «القدس الشرقية».وفي بيانٍ للأمانة العامة، أكّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، أنَّ موقفَ المملكة من القضية الفلسطينية يمثّل قيَمَها ومبادئَها الثابتة والراسخة.وعَبَّر عن امتنان الشعوب الإسلامية قاطبةً لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على تأكيدهما لهذا الموقف التاريخيّ الراسِخ في خِضَمِّ مستجِدّات الأحداث ومختلف سياقاتها، وأنه ليس محلًا للتفاوُض والمزايدات.وأكد أنّ هذا الموقفَ ينطلق من قِيَم المملكة المتأصِّلة في وجدانها النقيّ والقويّ؛ اضطلاعًا بمسؤوليتها التاريخية من مركز ثقلها العربي والإسلامي والدولي، والتطلُّع «الكبير» و«المُستحَقّ» نحو نصرتها للقضية الفلسطينية؛ انطلاقًا من مبادئها التي ترسَّخت قِيَمُها الرفيعة على ثوابتها التاريخية.وسأل المولى جل وعلا أن يجزيَ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خيرَ الجزاء على تأكيدهم الدائم والثابت على حق الشعب الفلسطيني في العيش داخل دولةٍ مستقِلَّةٍ ذات سيادةٍ تامة عاصمتُها القدس الشرقية، ورفْضهم قيامَ علاقاتٍ دبلوماسيةٍ مع إسرائيل دونَ ذلك.