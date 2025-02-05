فازت شركة «سلام»، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بجائزة «أسرع علامة تجارية نمواً في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية لعام 2024»، في حفل توزيع جوائز «بيزنس تابلويد Business Tabloid» السنوي الخامس في دبي. وتؤكد هذه الجائزة التزام «سلام» المستمر في النمو والتطور، وتميّزها في قيادة التحول الرقمي مع التركيز على الابتكار، والشراكات الاستراتيجية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة.

وتسعى شركة «سلام» عبر خططها الاستراتيجية الطموحة إلى الاستفادة من الإمكانات الكبرى للنمو في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. ويتماشى هذا الطموح مع الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية وقفزة كبرى في تطوير البنية التحتية والقدرات الرقمية للمملكة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وترسيخ مكانتها البارزة ضمن أفضل 20 دولة رقمية على مستوى العالم.

وقال المهندس أحمد العنقري الرئيس التنفيذي لشركة «سلام» في تصريح بهذه المناسبة: «إن تتويج «سلام» بجائزة أسرع علامة تجارية نمواً في قطاع الاتصالات في المملكة، يُعد شرفاً كبيراً لنا، ودليلاً راسخاً على التزامنا التام بتمكين حلول الاتصالات وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية والخدمات المُدارة. وكل مبادرة نقوم بها تمثل خطوة مهمة نحو إنشاء نظام رقمي سلس ومتكامل وآمن للجميع. ويؤكد هذا الفوز استمرار قراراتنا الاستراتيجية، بما في ذلك الشراكات المؤثرة، والتطورات التكنولوجية، في دفعنا نحو مستقبل أفضل، إذ يمكن لكل فرد وشركة في المنطقة أن تزدهر في مجتمع رقمي شامل. ومن خلال التعاون مع «سلام» يمكن للشركات والمستخدمين النهائيين على حد سواء استغلال الإمكانات الكاملة للتحول الرقمي، والتقدم نحو مستقبل مترابط وآمن ومليء بالفرص الواعدة».

وخلال العام الماضي، نجحت «سلام» في تنفيذ مبادرات استراتيجية مهمة ساهمت بشكل كبير في تعزيز ريادتها في السوق وتميّزها التشغيلي. ومن خلال بيع أصول شبكة الألياف الضوئية التابعة لها إلى شركة خدمات ربط التقنية للاتصالات (TLS)، استطاعت «سلام» تبسيط عملياتها وتوسيع الوصول إلى البنية التحتية المتطورة، مما يتيح للعديد من مقدمي الخدمات والباحثين الاستفادة من هذه التكنولوجيا. وتمثل هذه الخطوة قفزة نوعية في التميّز التشغيلي، مما يضمن أن الشركات في جميع أنحاء المملكة يمكنها الاستفادة من الحصول على اتصالات عالية الجودة وذات موثوقية لا مثيل لها، وتُعد هذه الخطوة ضرورية لتشغيل الأعمال الرقمية الحالية والابتكارات المستقبلية.

كما نجحت «سلام» أيضاً في بناء شراكات مهمة مع شركات رائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني لتعزيز تدابير الأمن السيبراني لديها، من خلال توفير حلول أمان هجومية متقدمة، وخدمات اختبار الاختراق التي تضمن حلول اتصال قوية وآمنة. ومع دمج حلول الأمان الهجومية المتقدمة وخدمات اختبار الاختراق التي أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ من خدمات «سلام»، يمكن للشركات والمستخدمين النهائيين حصولهم على أعلى معايير الأمان. وتعمل هذه الشراكة على تمكين العملاء من تحسين وضعهم الأمني ​​بشكل كبير، مما يخفف بشكل فعّال التهديدات السيبرانية المتزايد في البيئة الرقمية الحالية. ونتيجةً لهذه الإجراءات يرتفع مستوى الثقة والاطمئنان بين المستخدمين، مما يؤكد التزام «سلام» بالابتكار وحماية الأصول الرقمية واستدامتها.

وبفضل مجموعة العروض المتميّزة التي صممت خصيصاً لشركات الاتصالات الخارجية، تؤكد «سلام» التزامها الراسخ بتقديم حلول اتصال لا مثيل لها مدعومة بالمرونة، واتفاقيات مستوى الخدمة المتميّزة والفعّالة. ومع استمرار «سلام» في توسيع قدرات شبكتها، تظل الشريك المثالي في تطوير البنية التحتية الرقمية المستقبلية، وتعزيز حلول الاتصال وتقنية المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية والخدمات المُدارة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالنسبة للشركاء والعملاء المحتملين الذين يتطلعون إلى مستقبل واعد حيث تمهد التكنولوجيا الطريق للنمو، تقدم «سلام» لهم فرصة قيّمة للاستفادة من تطورها التقني، ورؤيتها الاستراتيجية، وشراكاتها الهادفة والمثمرة لرفع مستوى عملياتهم وتأمين حضورهم الرقمي وتوسيع آفاقكم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. يمكنكم التواصل مع شركة «سلام» الآن لاستكشاف كيفية تحويل التحديات إلى فرص واعدة.