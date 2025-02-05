ناقش فرع وزارة الصحة بمنطقة جازان خطط تطوير القطاع غير الربحي مع إدارة المشاركة المجتمعية بوزارة الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام فرع وزارة الصحة الدكتور عواجي النعمي مع مدير عام المشاركة المجتمعية بوزارة الصحة عبدالعزيز الأحيدب الخطط التي تمكن الجمعيات الصحية في منطقة جازان من تعزيز دورها في تقديم الخدمات الصحية للمجتمع.

وتم الاطلاع على خطة عمل القطاع غير الربحي بفرع وزارة الصحة بمنطقة جازان، والتي تهدف إلى تطوير أداء الجمعيات الصحية وتوسيع نطاق خدماتها، كما تمت مناقشة أهمية تفعيل الجانب الوقائي في القطاع غير الربحي من خلال الفحوصات الاستكشافية.

وأكد النعمي حرص فرع وزارة الصحة على دعم الجمعيات الصحية وتمكينها من تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع.