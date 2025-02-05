نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الفترة من 21 يناير وحتى 1 فبراير 2025، المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة جاكرتا بجمهورية إندونيسيا، ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 40 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.