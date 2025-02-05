وجه مساعد وزير التعليم، بحصر المعلمين المتقاعدين للعامين 1444 و1445هـ والأعوام القادمة، لتعويضهم عن الإجازات الصيفية بعد احتساب الأرصدة المستحقة من تاريخ العودة حتى تاريخ التقاعد، مع الأخذ بالاعتبار المدد التي لا تحتسب من رصيد الإجازة العادية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.وعلمت «عكاظ»، أن إدارة الموارد بوزارة التعليم وجهت كافة إدارات التعليم بالمناطق، ببدء الحصر لتعويض كل معلم عن رصيده من أيام الإجازة العادية عند انتهاء الخدمة، تماشياً مع أحكام انتهاء الخدمة في نظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية والمكملة لذات النظام إذا تقدم الموظف المشمول باللائحة التعليمية بطلب الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن النظامية للمتقاعد، وكان التاريخ الذي حدده في طلبه يقع أثناء العام الدراسي، فيجوز للوزير تأجيل الموافقة على طلبه إلى بداية العطلة الصيفية لذلك العام بحد أقصى.