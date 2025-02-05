استضافت السعودية أخيراً، عدداً كبيراً من الملتقيات والمؤتمرات الدولية، ما يؤكد دورها المحوري البارز في مختلف الصعد، إلى جانب التقدير الدولي الذي تحظى به. وعكست التجمعات الكبرى التي عقدت في السعودية نهجها المتوازن في التعاطي مع كافة الملفات والقضايا وإدارة التحديات وإيجاد الحلول.وعدّ مجلس الوزراء، في جلسته أمس (الثلاثاء)، استضافة المملكة المقر الإقليمي للمنظمة الدولية المتخصصة بالشرطة الجنائية، خطوة معززة لأعمال «الإنتربول» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأكيداً على التقدير الدولي للسعودية ودورها المهم في مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة. كما أشاد المجلس بمخرجات التجمعات الاقتصادية التي استضافتها العاصمة الرياض، ومنها نجاح المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي استخلص نتائجه من مستهدفات الرؤية السعودية 2030، وكذلك الحال لمنتدى مستقبل العقار. وتظل المملكة بنهجها ورؤيتها المباركة جاذبة لكل الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات، في تجسيد حي للتحولات الكبرى.