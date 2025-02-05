شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في الاجتماع الـ22 للجنة الفنية المشتركة لتحديد الحاجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الجانب اليمني ومشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية وعدد من الصناديق التنموية العربية. ورأس وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مساعد المشرف العام رئيس قطاع المشاريع والمبادرات التنموية المهندس حسن العطاس، الذي أطلع الجهات المشاركة على مشاريع ومبادرات البرنامج المنفذة وقيد التنفيذ وتحت الدراسة والطرح البالغة 264 مشروعاً ومبادرة تنموية.وتأتي مشاركة البرنامج، امتداداً لتنسيق الجهود المشتركة في دعم اليمن والإسهام في تلبية حاجاته التنموية بما يحسّن من الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق.يذكر، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشاريعه ومبادراته التنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.