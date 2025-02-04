تألّق الطفل الموهوب معاذ عبدالكريم (13 عامًا)، في فعاليات مهرجان الرواية ضمن موسم الدرعية، حيث شارك في عرضين مسرحيين هما «نخوة الإمام» و«علم وعمل». وعن دوريه، قال معاذ: «في نخوة الإمام جسدت شخصية ناصر، وهو طفل من أب وأم مدينيين يواجهون مطاردة مستمرة، أما في علم وعمل، فأؤدي شخصية راشد، وهي تجربة جديدة متحمس لخوضها».

رغم صغر سنه، يمتلك معاذ تجربة غنية في مجال التمثيل، إذ سبقت له المشاركة في مسرحيات مثل «غيمة»، «حيلة»، «حكاية قريبة»، «السهم الملتهب»، لكنه يرى أن مشاركته في مهرجان الرواية أضافت له الكثير، مشيرًا إلى أنها كانت تجربة مختلفة مكنته من تطوير موهبته وتعزيز ثقته بنفسه. وأوضح معاذ: «هذه المشاركة علمتني ألا أهتم بالكلام السلبي أو التنمر، بل أركز على تطوير نفسي والمضي قدمًا».

وجه معاذ رسالة إلى الأطفال الموهوبين قائلًا: «لا تستمعوا لمن يحاول إحباطكم، هناك دائمًا من يريد أن يثنيكم عن أحلامكم، لكن استمروا في العمل على تحقيقها ولا تدعوا الخوف يوقفكم». كما عبر عن طموحه بأن يصبح ممثلًا يقدم رسائل هادفة للأطفال والكبار، معربًا عن إعجابه بالفنانين الكبار مثل عبدالمحسن النمر، وناصر القصبي، وعبدالله السدحان الذين ألهموه في مسيرته الفنية.

مشاركة معاذ عبدالكريم في مهرجان الرواية بموسم الدرعية تمثل نموذجًا ملهمًا لدعم المواهب الشابة، وتعكس حرص المهرجان على إبراز الطاقات الإبداعية الواعدة في المملكة.