وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم (الثلاثاء)، إلى تايلند، في مستهل زيارة رسمية تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار سوفارنابومي الدولي رئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب بتايلند وان محمد نورماثا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تايلند عبدالرحمن السحيباني، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعدد من كبار المسؤولين في مجلس النواب التايلندي.

وضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس المجلس خلال الزيارة الرسمية إلى مملكة تايلند أعضاء مجلس الشورى يزيد التويجري، والدكتورة أسماء المويشير، والدكتور علي الغبان، والدكتورة نجوى الغامدي.