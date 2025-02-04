أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا اليوم (الثلاثاء)، بأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين ومجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها.وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.