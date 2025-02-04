الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
-A +A
«عكاظ» (الرياض) @okaz_online
أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا اليوم (الثلاثاء)، بأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين ومجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها.


وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.