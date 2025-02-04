نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، حُكم القتل قصاصًا في نايف بن عبدالله بن محمد القاسم - سعودي الجنسية - لإقدامه على قتل نسرين بنت علي السالم - سعودية الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليها، مما أدى إلى وفاتها.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني بمنطقة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.