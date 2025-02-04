حضر أعضاء جمعية إعلاميون جانبا من منافسات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2025 المقام حاليًا في ميدان الجنادرية للهجن في الرياض، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، حيث تُختتم المنافسات الأربعاء القادم، بجوائز مالية تتجاوز 70 مليون ريال. واستمع الوفد الإعلامي لشرح عن جهود الاتحاد السعودي للهجن وحصوله على شهادات غينيس في أكبر عدد مشارك من المطايا في المسابقات التي ينظمها وذلك خلال ثلاثة أعوام متتالية.

كما زار الوفد الإعلامي القرية الشعبية المقامة على هامش المهرجان، والمركز الإعلامي واستوديوهات البرامج التلفزيونية التي تبث أثناء إقامة السباقات، والأشواط المختلفة طيلة فترة المهرجان، كما تعرف الوفد على الجوائز المقدمة للمتنافسين، وسيف السعودية لأصحاب المراكز الأولى.

وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية إعلاميون والمدير التنفيذي المكلف خلدون محمد السعيدان أن جمعية إعلاميون تبذل جهودا ذاتية وإعلامية مستمرة للقيام بدورها الرائد إعلاميًا في مشاركة المجتمع، وإبراز الفعاليات، والمناشط على مستوى المملكة، وتحرص على تلبية كل الدعوات التي تتلقاها، وتمكن أعضاءها الإعلاميين -على مستوى المملكة- من الحضور والتغطية الإعلامية المتنوعة والمتميزة، التي تشمل كل أنواع المحتويات الإعلامية ما بين صورة وفيديو وأخبار صحفية، ورسوم بيانية وانفوجرافيك، وأن هذه منهجية إعلاميون منذ التأسيس قبل 25 عامًا.

يذكر أن فعاليات المهرجان المقام حاليًا في ميدان الجنادرية للهجن، انطلقت في الـ 27 من يناير 2025، وضمت سجلات النسخة الحالية مشاركة 2112 مالك هجن من 16 دولة، وتسجيل 7300 مطية، في حين بلغ عدد الملاك المشاركين في النسخة الأولى 2087 مالكًا، من 7 دول، وتسجيل 6869 مطية.

وشهدت النسخة الثانية إضافة شوط ثانٍ للسيدات في سباق الهجانة، ليزيد عدد أشواط سباق الهجانة لـ 7 أشواط نظرًا للإقبال المتزايد، إذ ارتفع عدد الهجانات المشاركات من 15 هجانة في النسخة الماضية من بينهم 3 هجانات سعوديات إلى 30 هجانة في النسخة الحالية من بينهم 15 هجانة سعودية.