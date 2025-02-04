زار رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، اليوم، مشروع حديقة الملك سلمان في العاصمة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق.

وكان في استقباله لدى وصوله، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان رئيس اللجنة التنفيذية المهندس إبراهيم السلطان، والرئيس التنفيذي لمؤسسة حديقة الملك سلمان جورج تناسيفيتش.

وشاهد والوفد المرافق عرضًا مرئيًا يحكي تفاصيل مشروع حديقة الملك سلمان والمراحل التي يجري العمل على تنفيذها، واطلع من شرفة الزوار على أعمال التشييد والبناء داخل أرجاء الحديقة، مستمعًا لشرح مفصل عن الرؤية الشاملة للمشروع في رسم مفاهيم جديدة للمدن المستقبلية بطبيعتها الخضراء.