كشف رئيس بلدية الخفجي المهندس محمد علي اليامي لـ«عكاظ»، أن تجربة المحافظة بلا إشارات أنجزت منذ 2014، وهي ناجحة لثلاثة أسباب، منها: التقليل والتخفيف من السرعات العالية والحوادث. وأضاف، أن عدد الدوارات بلغ 41 دواراً، والعمل جارٍ حالياً على تطوير 4 (دوارات) في ميدان الساعة، وميدان دوار الأشرعة، وميدان الملك عبدالله، وميدان دوار السلام.وأشار اليامي، إلى أنه يجري حالياً تنفيذ مشاريع عدة بالمحافظة، منها إنشاء ممشى رياضي بطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز بطول 1,000م، وبمساحة 20,500 م2، وعمل ازدواجية لطريق مكة المكرمة بطول 3.9 كم وبمساحة 48,950 م2، ويتم العمل على تطوير وإعادة سفلتة لطريق الملك عبدالله بطول 8.2 كم وتم الانتهاء من الجزء الأول بطول 2.4 كم وبمساحة 59,000 م2، وجارٍ استكمال الجزء الثاني بطول 5.8 كم والعمل على تطوير وصيانة المدخل الشمالي الإنترلوك: 32,500 م2، البلدورات: 22,000م، أعمدة الإنارة: 280 عموداً، كشط وإعادة سفلتة بمساحة 60,000 م2، وجارٍ تحسين وتجميل الجسر بالمدخل الجنوبي للمحافظة، كما تم بدء العمل في تطوير كورنيش الخفجي بمساحة 49,000 م2، والبدء في أعمال إنشاء ممشى رياضي بطول 800م بالسفانية، والعمل على إنشاء حديقة بمساحة 4,000 م2 في السفانية، وجارٍ العمل على صيانة طريق الملك سلمان وأعمال السفلتة بمساحة 54,000 م2.