شاركت المديرية العامة لحرس الحدود، في مبادرة تأهيل غابات المانجروف بمنطقتي المدينة المنورة وجازان، التي نظمها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ضمن مبادرات «السعودية الخضراء»، احتفاءً باليوم العالمي للأراضي الرطبة.وفي السياق، نظمت إدارة منظمات القطاع غير الربحي بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مبادرة للاحتفاء باليوم العالمي للأراضي الرطبة بمشاركة عدد من القطاعات.وشاركت في المبادرة أكثر من 5 فرق تطوعية تضم نحو 300 متطوع ومتطوعة من الجمعيات المختصة بالبيئة وبعض الجهات التعليمية، وذلك للقيام بحملات توعية، والمساهمة في زراعة 2000 شتلة مانجروف، وتنظيف جزيرة شباب والجزيرة المجاورة لها جنوب شاطئ السيف بمحافظة جدة، استكمالاً لحملة التشجير التي بدأها فرع الوزارة بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتحفيز المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير، وحث شرائح المجتمع المختلفة للمشاركة في الفرص التطوعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير مشاريع التنمية البيئية والمحافظة عليها.