تواصل المملكة دعمها لسورية وتقف إلى جانبها في المجالات كافة لحفظ استقرارها وازدهارها وصون وحدة أراضيها، وبما يضمن لها عبور المرحلة الحالية بنجاح لتحقيق مستقبل زاهر يسوده الاستقرار والرخاء، خصوصاً في ظل ما تقوم به الإدارة الجديدة من خطوات إيجابية في الحوار مع مختلف الشرائح، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ونبذ الإرهاب، والابتعاد عن أعمال الانتقام.ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام السوري بقيادة بشار الأسد وقفت المملكة إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع من خلال التحركات الدولية والحوار الفاعل مع الفاعلين والمؤثرين لرفع العقوبات تدريجياً إلى أن تنتهي بشكل كامل، ليتسنى للقيادة السورية السير باتجاه التنمية وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الحياة الكريمة والأمن والأمان والاستقرار، وهو ما تحقق بعد تلقي المملكة إشارات ايجابية في هذا الاتجاه، وهو ما تقدره الإدارة السورية التي تعلن دائماً أن لا غنى لسورية وشعبها عن الدعم السعودي في جميع المجالات لتجاوز ظروفها الصعبة.وتعد المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أوائل الدول التي وقفت مع الشعب السوري في محنته التي بدأت في العام 2011، عبر تقديمها المنح والمساعدات الإغاثية والإنسانية إلى النازحين في الداخل وفي دول الجوار بسبب الصراع المسلح، ولا تزال حتى اليوم تُسيّر الجسور الجوية والبرية لتوزيع المساعدات على السوريين في جميع المحافظات دون استثناء.