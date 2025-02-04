غادر جدة اليوم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له، بعد أداء مناسك العمرة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

ووصل رئيس الجمهورية العربية السورية في وقت سابق أمس إلى جدة، وكان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين.