دشّن المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع اليوم (الإثنين)، في نادي منسوبي الوزارة بالرياض، خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة «أبشر» بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وتشمل الخدمات الجديدة، طلب سجل الأسرة (بدل تالف وبدل مفقود)، وإصدار شهادات الميلاد والوفاة للأسر الحاضنة، مع إمكانية إصدار شهادة الوفاة عبر تطبيق «أبشر» للهواتف الذكية.

وأوضحت الأحوال المدنية أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على إجراءات ومتطلبات هذه الخدمات عبر الدخول إلى حساباتهم في منصة «أبشر» أو من خلال تطبيق «أبشر» على الهواتف الذكية، في إطار تحسين التعاملات الإلكترونية، بهدف تقديم حلول رقمية ذكية تعزز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.