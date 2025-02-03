وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الياباني إيوايا تاكيشي على مذكرتي تفاهم، الأولى لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، والثانية بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الزيارة قصيرة الأجل. جاء ذلك أثناء ترؤسه الاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي بين السعودية واليابان، إذ رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير خارجية اليابان إيوايا تاكيشي، في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، الاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري خارجية البلدين. وأكد وزير الخارجية في كلمة خلال الاجتماع أن مرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان هي شهادة على الشراكة المستمرة والقيم المشتركة، كما أعرب وزير الخارجية السعودي عن تفاؤله بالخطوات المتخذة لرفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، معبراً عن تطلعه إلى أن يثمر الحوار الاستراتيجي عن نتائج ملموسه تسهم في الأمن والاستقرار من خلال مواءمة الجهود والبناء على المصالح المشتركة. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة واليابان، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.