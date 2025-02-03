استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد والرئيس الألماني جلسة مباحثات رسمية.

ورحب ولي العهد بفخامته في المملكة، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر فخامته عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي «الوزير المرافق»، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

فيما حضر من الجانب الألماني عضو البرلمان الاتحادي الألماني وزير دولة بوزارة الخارجية الاتحادية الألمانية السيدة كاتيا كويل، والسفير الألماني لدى المملكة ميشائيل كيندسغراب، وعدد من المسؤولين.