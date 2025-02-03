إذا كانت هوليوود تشير إلى فخر صناعة السينما الأمريكية وشهرتها بوجود الفنانين العالميين فيها، فالعاصمة السعودية الرياض باتت اليوم بوصلة للإعلام المتجدد؛ وذلك من خلال احتضانها أكبر المنتديات الإعلامية والاستوديوهات الضخمة بتقنياتها الحديثة، لتصبح «سارية» عربية ودولية في قطاع صناعة الإعلام.

فمن مدينة حدائق القصر الإمبراطوري طوكيو، حيث تقف «سوني» عملاق التكنولوجيا والتكتل الإعلامي الياباني، إلى وادي السيليكون، حيث تنبض صناعة الإعلام الرقمي، يصل عملاقا التقنية والمحتوى الإعلامي «سوني» و«جوجل» إلى المنتدى السعودي للإعلام 2025 في نسخته الرابعة، ليقدما رؤيتهما حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل الأخبار. ومن قلب لوس أنجليس، حيث تتشكل ملامح الترفيه العالمي، تحضر كل من Netflix، وSony Pictures Entertainment، وStarz، واضعة بصماتها على خارطة الإنتاج السعودي، لتعزيز سبل التعاون مع المواهب المحلية والشركات الناشئة.

ومن مكان ليس ببعيد عن لوس أنجليس، وتحديدا من نيويورك، حيث عراقة الإعلام وقوة السرد القصصي، تشارك Shondaland في رسم مستقبل الدراما العربية، بينما من كوبرتينو، تصل Apple Music لربط المشهد الموسيقي السعودي بالسوق العالمية، ليجعل من ذلك اليوم مدينة الرياض ليست مجرد مضيف لهذا الحراك الإعلامي، بل منصته الرئيسية، حيث تلتقي التقنية بالإبداع، ويُعاد تشكيل المشهد الإعلامي بأيدٍ سعودية، مدعومة بأكبر الأسماء العالمية، هنا في الرياض يلتقي الشرق بالغرب ليُصنع المستقبل، وترتفع «سارية» الإعلام السعودي إلى آفاق جديدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي أن المنتدى يعمل بسلسلة متينة من الإستراتيجيات التي تقف على أرضية صلبة من الخبرات والكفاءات الوطنية، القادرة على استشراف ملامح مستقبل الإعلام، وتحدياته، واقتصادياته، وتعزيز الجوانب الاستثمارية لهذا القطاع المهم.

وقال الحارثي: يناقش المنتدى تشكيل مفهوم إدارة الإعلام الجديد، بما في ذلك إعادة النظر في مصادر التدفقات الإعلامية، وإعادة اختبار إستراتيجيات إدارة الإعلام والموارد، والسعي إلى تحقيق مقاربة مستدامة وفعالة في القطاع، والبحث عن حلول مبتكرة ومواكبة الاتجاهات المتغيرة وتلبية توقعات الجمهور.

وأشار الحارثي إلى أن الهيئة تستهدف تمكين المواهب للإبداع والابتكار ضمن مبادرات واسعة مع شركاء محليين ودوليين، بحضور نخبة من الإعلاميين وقادة الصناعة الإعلامية في العالم، في إطار منظومة متكاملة تسهم في تحقيق عام التأثير على الساحة الإعلامية وصناعة الإنتاج.

وكانت الهيئة أعلنت إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى السعودي للإعلام في الرياض، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري، كأكبر تجمع إعلامي في الشرق الأوسط؛ حيث تلتقي عقول الابتكار وقادة الفكر لصياغة مستقبل الإعلام.