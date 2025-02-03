نوّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية بتمكين جميع فئات المجتمع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية، مشيداً خلال استقباله وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي والتمكين المكلّف الدكتور حمد بن إبراهيم الحماد بدور الوزارة وما تقوم به لتنمية الفرد والمجتمع في ما يتعلق بالبرامج التنموية، التي تُسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود الوزارة لخدمة المستفيدين في المنطقة، وتقديم خدمات تنموية فاعلة، فيما أعرب الحماد عن شكره وامتنانه لأمير منطقة الباحة على دعمه المتواصل لفرع الوزارة بالمنطقة مما يحقق النجاح لأعمال وبرامج ومشاريع الوزارة في عموم المنطقة ومحافظاتها.