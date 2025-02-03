شرعت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في تنفيذ إجراءات إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط في حيي الفيصلية والربوة، ضمن نطاق جهودها المستمرة لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة في البيئة العمرانية.وأوضحت الأمانة، أنه جرى البدء في حصر المباني الآيلة للسقوط في الحيين، وجرى رصد 263 مبنى في الفيصلية، و88 مبنى في حي الربوة، ووضع الإشعارات التي تدعو أصحابها إلى مراجعة الأمانة بشكل عاجل لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.وأشارت إلى أن الجهود تأتي ضمن خطة مستمرة لمتابعة أوضاع المباني المهددة بالانهيار في مختلف أحياء المدينة؛ بهدف تقليل المخاطر المحتملة على السكان والمناطق المحيطة، مع اتخاذ التدابير الوقائية كافة لضمان السلامة العامة.ودعت الأمانة، أصحاب المباني المشمولة إلى سرعة مراجعة مقرها لاستكمال الإجراءات المطلوبة، التي تأتي ضمن حملة تنفذها الإدارة العامة للطوارئ والأزمات لمعالجة أوضاع المباني الآيلة للسقوط، منوهةً بأهمية تعاون الجميع لتسريع الإجراءات، حفاظًا على السلامة العامة وتجنبًا لأي أضرار قد تنجم عن تأخير المعالجة.