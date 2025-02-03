أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد خريجي برامج السياحة من الكليات التابعة لها بلغ 11,144 متدربًا ومتدربة حتى نهاية 2024.وأكّد نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، أن المؤسسة تعمل من خلال الكليات التقنية والكليات المتخصصة في مجال السياحة على دعم قطاع السياحة المتنامي في المملكة بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة وفق أعلى المستويات، وذلك بهدف سد الاحتياج المتزايد لتشغيل مشاريع هذا القطاع الذي حققت المملكة فيه تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأصبحت من بين الدول الأسرع نمواً فيه، وتستهدف استقبال 150 مليون سائح بحلول 2030.وأضاف، أن المؤسسة تقدم التدريب في مجالات السياحة ضمن (5) كليات تقنية تخصصية في السياحة والفندقة في المدينة المنورة والمزاحمية والطائف والقصيم وحائل، و14 كلية تقنية تقدم برامج تدريبية في أقسام السياحة والضيافة ضمن أقسامها التدريبية الأخرى.يذكر، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تصمم الخطط والبرامج التدريبية بالمنشآت التدريبية بما يتوافق مع احتياج سوق العمل من مهارات، وتشمل البرامج التدريبية المقدمة في قطاع السياحة عدة تخصصات، من أبرزها: السفر، والسياحة، والفندقة، وخدمات الحج والعمرة، إلى جانب الإرشاد السياحي، وإدارة الفعاليات، وإدارة الضيافة، وخدمة الطعام وإنتاجه.