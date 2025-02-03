كشفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة، في بيان نشرته في موقعها، عن الفروق الجوهرية بين مصطلحي «المادة النووية» و«المادة المشعة»، في خطوة تعكس حرصها على تعزيز الوعي والكفاءة لدى المواطنين والمختصين في مجال المواد النووية والإشعاعية.ويشير التوضيح، إلى أهمية فهم هذه المصطلحات في إطار الاستخدام الآمن لهذه المواد وإدارتها بشكل مسؤول.وتُعرف الهيئة «المادة النووية»، بأنها تشير إلى مجموعة محددة من المواد تشمل البلوتونيوم، اليورانيوم 233، واليورانيوم المخصب (المُثري) باستخدام نظيريه اليورانيوم 233 واليورانيوم 235. إضافة إلى ذلك، تشمل هذه الفئة اليورانيوم الذي يحتوي على مزيج من نظائره الطبيعية، بشرط ألا يكون خاماً أو يحمل أي بقايا خام، فضلاً عن أي مادة أخرى قد تُصنف وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة كمواد نووية.أما «المادة المشعة»، فقد أوضحت الهيئة أنها تتمثل في أي مادة تصدر إشعاعاً مؤيناً، سواء من خلال انبعاث تلقائي أو عبر معدات محددة. وتشمل هذه التصنيفات أيضاً المواد المشعة التي تنشأ بشكل طبيعي، والتي تخضع لرقابة الهيئة لضمان سلامة الاستخدام والتعامل.تجسد هذه التوعية التزام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برفع مستوى الوعي العام حول المخاطر والفوائد المرتبطة بالمواد النووية والإشعاعية، ويمثل التفريق بين هذين المفهومين خطوة حيوية نحو تحقيق السلامة العامة وحماية البيئة.المادة النووية:بلوتونيوميورانيوميورانيوم مخصب (مُثري)يورانيوم طبيعي غير خاممواد أخرى تصنف كمواد نوويةالمادة المشعة:مواد تصدر إشعاعاً مؤيناً (تلقائياً أو من معدات)المواد المشعة طبيعية المنشأ