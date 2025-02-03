شهدت مدارس تعليم المرحلة الثانوية الحكومية والأهلية، أمس (الأحد)، تطبيق توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتطبيق قواعد الزي الوطني في المدارس الحكومية والأهلية لطلاب المرحلة الثانوية (الثوب، والغترة أو الشماغ) للسعوديين، والثوب بالنسبة لغير السعوديين، ويستثنى من ذلك طلاب المدارس الأجنبية،

وظهر طابور الاصطفاف الصباحي على غير العادة في كافة المدارس بمناطق ومحافظات المملكة، راسماً لوحة جميلة تعزز الهوية الوطنية في نفوس الشباب.

وعد تربويون التوجيه الكريم من ولي العهد لأبنائه الطلاب، بلفتة وطنية مهمة لترسيخ الانتماء وتعزيز الافتخار بهذا الوطن العظيم وما يتميز به من هوية خاصة لها امتداد وعمق تاريخي.