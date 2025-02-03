دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، فعاليات مهرجان العسل في نسخته العاشرة بمحافظة العيدابي بجازان.

وتجوّل أمير جازان والحضور في المعرض المصاحب للفعاليات، والتقى العديد من مربي النحل واستمع لمطالبهم وتطلعاتهم حول تربية النحل.

بعد ذلك التقى أمير جازان عدداً من مشايخ وأهالي محافظة العيدابي في قاعة المركز الحضاري بالمحافظة، وتمت خلال اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة الآنية والمستقبلية.

بعد ذلك شرّف أمير جازان حفل أهالي العيدابي بمناسبة مهرجان العسل الذي بُدئ بكلمة الأهالي قدمها محمد الحسن غزواني رحّب فيها بأمير جازان وصحبه الكرام، متحدثاً عن الإنجازات التي حققها المهرجان في عامه العاشر بتوجيهات أمير المنطقة ونائبه، وما تشهده المحافظة من تطور ملموس في شتى المجالات، ثم كلمة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة الحيوانية والسكنية الدكتور علي الشيخي تحدث فيها عن تطور تربية النحل وما يشهده هذا القطاع من اهتمام كبير من قبل الوزارة، موضحاً أن هناك تزايداً في الإنتاج عاماً بعد عام. ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن خطة تطوير قطاع النحل في المملكة، وقدمت فرقة بلغازي الشعبية لوناً شعبياً نال استحسان الجمهور.

وألقى الشاعر عبدالرحمن المالكي قصيدة شعرية.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل بأوبريت مهرجان العسل، وقدمت فرقة عتود لوناً تراثياً.

وفي نهاية الحفل كرم أمير جازان الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان.