برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، افتتح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، اليوم (الأحد)، فعاليات الملتقى المهني الـ12 الذي ينظمه الوقف العلمي ومركز الخريجين وبناء المهارات،، خلال الفترة 2-6 فبراير 2025، بمركز الملك فيصل بالمؤتمرات بالجامعة.

وتجوّل رئيس الجامعة في معرض التوظيف الذي يضم أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، واطّلع على البرامج التدريبية وورش العمل المقامة على مدار الساعة. وفي ختام الجولة كرّم الرعاة والمشاركين في الملتقى.

من جهته، أكّد المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتور ماجد بن حاتم الحارثي، أنه انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 وما انبثق عنها من برامج؛ يأتي برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد أهم البرامج المستحدثة الهادفة إلى تطوير قدرات الشباب السعودي التي تمكنه من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطوير مهارات المستقبل.

من جانبها، أوضحت مديرة مركز الخريجين وبناء المهارات الدكتورة خديجة بنت عبدالله العمودي، أن الملتقى بأنشطته المتنوعة يبرز كأحد أهم الوسائل المسهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة، التي من أهمها أن يكون خريج جامعة الملك عبدالعزيز على قائمة الخريجين المرغوبين في سوق العمل السعودي بحصيلته المعرفية، ومهاراته المواكبة لمتطلبات العمل في مختلف الميادين، كما أشارت إلى أن الملتقى يُعد إحدى القنوات الفعالة والمؤثرة التي تربط بين الباحثين عن العمل من طلاب وخريجي الجامعة وبين أرباب الأعمال، كما أنها تسهم في تهيئتهم للانخراط في الحياة المهنية.

واستقبل الملتقى في أول أيامه الطلاب والخريجين من مختلف التخصصات العلمية بالجامعة وعددٍ من الجامعات الأخرى، ومنهم من التحق بالبرامج التدريبية والاستشارات المهنية مسبقة الحجز، ومنهم من توجّه لزيارة الشركات المشاركة والتعرّف على أنشطتها ومجالات عملها والشواغر الوظيفية المتاحة لديها، بهدف التقديم المباشر عليها، إذ تستمر أنشطة الملتقى لمدة خمسة أيام خلال الفترة 2-6 فبراير الجاري، من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.