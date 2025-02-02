أصدر مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، قرارًا بترقية 1887 فردًا من منسوبي المديرية العامة للسجون، ابتداءً من تاريخ 1/ 7/ 1446 هـ بمختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع سجون المملكة.

وأعرب اللواء الدويش عن شكره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على دعمه منسوبي الوزارة بمختلف القطاعات الأمنية كافة.

وهنَّأ اللواء الدويش الأفراد المترقين سائلًا الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية عونًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ وطننا وقيادته، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.