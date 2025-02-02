بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر.

وقال الملك سلمان: «تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السابق السيد هورست كولر، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، في وفاة الرئيس السابق هورست كولر.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السابق السيد هورست كولر، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».